24-12-2017

Recomendaciones para prevenir afecciones

La Municipalidad de Viedma a través de la Subsecretaría de Seguridad e Higiene recuerda medidas de precaución ante dos de las enfermedades que aumentan su peligrosidad y estadísticamente se presentan más en esta época del año: síndrome urémico hemolítico

El Síndrome Urémico Hemolítico es una intoxicación alimentaria de origen bacteriana cuyo agente etiológico es la Eschierichia Coli, que afecta con mayor frecuencia a niños de hasta 7 años y ancianos, desencadenando una diarrea acuosa sanguinolenta con fuertes dolores abdominales, insuficiencia renal y anemia hemolítica.

La contaminación de los alimentos con este agente puede producirse en las plantas procesadoras, en hogares, supermercados, carnicerías, etc. Los principales alimentos involucrados son la carne picada y sus derivados, la leche cruda, las frutas y verduras que se consumen crudas.

Para prevenir esta enfermedad se recomienda cocinar bien las carnes, especialmente la picada, de manera tal que en su interior no queden partes jugosas o rodadas, poniendo especial énfasis en aquellas que serán consumidas por niños o ancianos.

También se recomienda no consumir carnes que sean de dudosa procedencia, no dejar los alimentos a temperatura ambiente, no cocinar carne picada ni sus derivados en microondas, porque el interior de los alimentos no alcanza la temperatura necesaria para destruir la bacteria, es decir os 74 grados centígrados.

Además, se solicita no consumir leche sin pasteurizar, mantener la higiene antes y después de manipular alimentos crudos. Finalmente, se recomienda que aquellas frutas y verduras que se consuman crudas, lavarlas con abundante agua potable.