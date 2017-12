Noticias

14-12-2017

Todas las Noticias

Rionegrinos estarán en los selectivos nacionales de Tenis de Mesa

El viedmense Matías de Vincenzo, la barilochense Aldana González y la catrielense Manuela Pereyra participan de los selectivos clasificatorios para los próximos compromisos del equipo nacional.

Deportistas rionegrinos serán parte de selectivos para integrar los seleccionados argentinos y representar al país y provincia en competencias internacionales entre hoy y mañana en el Cenard.

Con el apoyo del Gobierno de Río Negro Matías de Vincenzo y Aldana González en la categoría sub 18 y Manuela Pereyra en sub 15 tendrán jornadas cargadas de actividad en búsqueda de integrar los seleccionados argentinos que se presentarán en los campeonatos Sudamericano sub 15 y sub 18, Panamericano sub 18 y Latinoamericano sub 18.

En la categoría sub 18 masculina serán dos cupos, tres en sub 18 femenina y cuatro en sub 15, ambas ramas.

Además, el deportista becado por el Gobierno e integrante del seleccionado argentino sub 18, Matías de Vincenzo, encabezará la delegación rionegrina de 46 jugadores que competirá desde el jueves y hasta el domingo en el Abierto de la República, también en el Cenard.

Ambos compromisos deportivos son organizados por la Federación Argentina de Tenis de Mesa.