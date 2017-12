Noticias

14-12-2017

Microemprendedores recibieron un crédito para potenciar su producto

Mediante el acompañamiento económico de la Nación y la Provincia, vecinos de Viedma cuentan con la posibilidad de comenzar su propia iniciativa productiva o potenciar la que ya estén realizando. El programa permite la compra de equipamiento, máquinas y he

“Tengo herramientas en mi taller de carpintería artesanal, pero con este crédito voy a poder comprar otras, y sumar a mi hijo al trabajo, ya que es una iniciativa familiar”, comentó Cristina Silva, una de las 90 vecinas de la ciudad de Viedma que recibió financiamiento para su proyecto productivo, a través del programa Creer y Crear.

Cristina trabaja, desde su taller, realizando producciones en fibrofácil como cajas, bandejas, souvenirs, y trabajos de pintura.

Sebastian Sandoval, por su parte, se dedica a la albañilería: “esta ayuda es la base de algo que puede uno generar si lo aprovecha y lo hace bien. Es algo que se necesita mucho, la ayuda del gobierno, que nos ha dado herramientas para encarar la vida”.

Con respecto a la forma en que obtuvo esta asistencia, Sebastián comentó que” fui, me anoté, me llamaron y empecé a ocuparme de llevar una serie de papeles que me pidieron; lo hice ordenadamente, y hoy se ven los frutos y el beneficio”.

La inversión total de los proyectos en la capital provincial fue de $1.448.915, destinados al desarrollo de emprendimientos de carpintería, elaboración de pastas, panificados, pizzería, repostería, rotisería, servicio de catering, albañilería, taller de costuras, elaboración de viandas, cerámica, peluquería, informática, construcciones, jardinería, pintura, elaboración de comidas, mantelería y vajilla para eventos, fotografía, corte de leña, taller de motos, herrería, soldaduras, electricidad, artesanías, sublimaciones, construcciones en seco, premoldeados, publicitarios, orfebrería, masajes, estética corporal y depilación.

La entrega de los certificados se realizó en el Salón Gris de Casa de Gobierno, y contó con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Nicolás Land; el secretario de Trabajo, Lucas Pica; la secretaria de Desarrollo Social, Leticia Tornero; el subsecretario de Promoción y Protección de Derechos Sociales, Walter Dalinger, y autoridades de la Municipalidad de Viedma.

Land destacó “la importante inversión que se realiza para generar un acompañamiento a proyectos productivos genuinos, que puede dar mayor calidad de vida a las familias rionegrinas”.

Por último, indicó: “esperamos que este proyecto sea un sustento de vida para ustedes”.