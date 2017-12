Noticias

11-12-2017

Trabajadores de Pradere destacados por el HCD

Por iniciativa de la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, María Ciccone, en conjunto con la delegada municipal, Rosana Teruel, un grupo de empleados municipales de Juan. A. Pradere fue distinguido en la sesión ordinaria que realizaron los conceja

La mención especial, aprobada por unanimidad por los bloques legislativos representados en la sesión fue para los empleados de servicios Juan Ignacio Mayo, Nicolás Lambrecht, Forcone Franco, Kiser Sergio, Alberto García, Trujillo Mauro, Luciano Rodríguez y para el sector de administración; Castro Ariel, Mónica Urra y Eliana Correa.

"La propuesta surgió de la presidenta desde HCD, María Ciccone, con quien trabajamos mucho en conjunto y se dio de presentar un proyecto reconociendo la labor de los empleados locales", dijo Teruel al referirse al reconocimiento.

Asimismo, afirmó que "los empleados de la Delegación realizan todo tipo de trabajo; no hay uno designado para cada tarea específicamente, sino que todos colaboran con lo que se requiera para beneficio de la comunidad".

Luego de la ceremonia, la delegada municipal destacó que "siempre contamos con el apoyo de los empleados municipales; sobre todo como delegada puedo afirmar que tanto cotidianamente como en las fechas especiales; de aniversario y fiestas patrias o eventos locales siempre son quienes se ocupan de colaborar con los organizadores y las instituciones".

"No solo se reconoce el cumplimiento de las labores obligatorias, sino su solidaridad y predisposición, estén o no en su horario, cobren o no horas extras, todos ellos son muy serviciales y predispuestos", resaltó.