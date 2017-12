Noticias

10-12-2017

Sabbatella: “Cuando vemos que un auto se va a estrellar, nos desesperamos”

Mario Ernesto Sabbatella repudió públicamente las acciones tomadas por la justicia en relación a Cristina Fernandez de Kirchner y otros compañeros del espacio nacional y popular.

Pidió paz y menos controversias. “Yo deseo que al país le vaya bien, pero si ves que el auto se va a estrellar, y el conductor no cambia de dirección, te desesperás, todos sabemos que esto va mal y que habría que cambiar de rumbo”.

Al respecto de las novedades judiciales, Mario Sabbatella expresó que “Es un día complicado y triste para la democracia, con persecución política evidente, en una causa en donde la justicia hoy es mas sospechosa que los procesados. Acá en Río Negro podemos hablar, algunos periodistas aún abren sus micrófonos, pero a nivel nacional se oye una sola campana, los medios generan miedos, trabajan para inventan enemigos, enemistan a la gente. La grieta ya es gigante, promulgan la división. Me genera un dolor tan grande ver al ciudadano argentino metido en esta ficción, todo esto trae consecuencias gravísimas. Deberíamos actuar con inteligencia y mesura. La historia nos demostró que no es bueno llegar a estas divisiones tan extremas. Pero pienso si no es el mismo gobierno nacional quién las promulga. No creo que haya justicia independiente.”

“No cabe duda de que son estrategias políticas. Estamos hablando de un juez que el propio Nisman había denunciado que lo había amenazado de muerte, si no mal recuerdo Bonadío se pidió que lo retiraran de la causa por esa denuncia. En el estado judicial actual, todos somos culpables, se toman revanchas innecesarias contra gente que ha estado a derecho: esto para el que no entiende de términos jurídicos, significa que la persona procesada no se oculta, da la cara y espera entrar en juicio al menos, es decir que no hay por qué agredirla ni perseguirla porque está de buena voluntad. Pero estamos viendo cómo a esas personas las sacan de la cama, hacen un show mediático tremendo y los meten en la cárcel SIN juicio”.

“Lo que expreso no es solo una preocupación más, estamos hablando de violaciones a nuestra Constitución, a los tratados internacionales, y sobre todo a la dignidad humana, no estamos en la era medieval donde se le cortaban las manos a alguien porque el vecino gritaba que le había robado.”

Al ser consultado sobre cómo ve a la provincia de Río Negro hacia este fin de año 2017, comentó que “Lo nacional y lo provincial está muy ligado. Hemos dejado de lado la idea de la independencia y soberanía, la idea de la propia industria, bueno, hemos dejado atrás tantas ideas que duele. Se desprotegió todo esfuerzo nacional en solo dos años. Y la provincia de Río Negro ha agachado la cabeza, se encolumnó. Hay funcionarios y representantes elegidos por el voto popular, que han sido funcionales a este avance desastroso”.

Respecto de su tarea como legislador, resumió que “en lo personal y desde Fuerza Nacional y Popular nos esforzamos mucho por acercarnos a cada rincón de la provincia, es un esfuerzo importante para nosotros como monobloque, pero lo hacemos porque notamos un Estado ausente. Es importante estar, escuchar y mostrar, lograr algo de prensa y visibilizar, sobre las problemáticas reales. En eso trabajamos mucho. La provincia se cae, no nos olvidemos que se viene ahora la deuda del Plan Castello, hay que empezar a pagar, y miren como estamos, teniendo ahora que pagar esa deuda no vamos a estar mejor”.

“Yo deseo que al país le vaya bien, pero si ves que el auto se va a estrellar, y el conductor no cambia de dirección, te desesperás, todos sabemos que esto va mal y que habría que cambiar de rumbo. No solo la violencia que se está generando sino que el endeudamiento en los niveles estatales, y del propio ciudadano, todo endeudamiento tiene un límite… y después? Cuando llegue ese límite? Cómo sigue esto? Sin trabajo, con la ciudadanía destrozada, a donde vamos?”

“Nosotros no le aflojamos, este fin de semana tenemos una reunión en Bariloche. Vamos a seguir trabajando por un modelo más inclusivo, de mayor participación y distribución de la riqueza, todo lo contrario a lo que hemos visto estos dos años”.

Al ser consultado por un deseo para fin de año, Mario Sabbatella expresó: “Deseo que vivamos en paz y con menos confrontación. Es un aprendizaje que nos debemos, hay que poner el hombro pero desde el lugar de ciudadanos comunes, involucrándonos y generando criterio propio, porque si nos dejamos llevar, estrellamos el auto”.