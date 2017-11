Noticias

28-11-2017

La CGT Zona Atlántica rechazó la Reforma Laboral que impulsa Macri

La Confederación General del Trabajo Regional Zona Atlántica, quiere manifestar su más profundo rechazo a la reforma de las Leyes laborales, no estamos dispuestos a resignar ni una sola conquista del Movimiento Obrero.

En el marco de los últimos hechos políticos que está viviendo el País y teniendo en cuenta el avance significativo que lleva adelante la administración del Gobierno de Mauricio Macri, en materia impositiva, tributaria y laboral, la Confederación General del Trabajo Regional Zona Atlántica, quiere manifestar su más profundo rechazo a la reforma de las Leyes laborales, no estamos dispuestos a resignar ni una sola conquista del Movimiento Obrero.

No aceptamos tercerizaciones no responsables, exigimos se mantenga la responsabilidad solidaria de las empresas y/o administraciones públicas que tercericen mano de obra.

No aceptamos indemnizaciones que la paguen los propios trabajadores, exigimos garantías de estabilidad laboral.

No aceptamos trabajar horas extras y que no sean remuneradas como está establecido en la Ley 20.744.

No aceptamos ningún tipo de flexibilización, las conquistas de los Trabajadores no se negocian a la baja, repudiamos cualquier intento de avasallamiento en contra del trabajador, no vamos a permitir que nuestros representados vivan en la zozobra por determinaciones de neto corte neoliberal, no seremos la variable de ajuste.

Pedimos, con carácter de exigencia y por los derechos que nos asisten, a todos los Diputados y Senadores de la Provincia de Rio Negro, se abstengan de perjudicar a la clase trabajadora, se les brindó el voto de confianza, para que nos representen y nos defiendan, esperamos que se comporten como es digno de un representante del pueblo, queremos verlos reclamando por la apertura de fuentes de trabajo y no vociferando que somos los trabajadores los que tenemos que poner el hombro para satisfacer los designios del Fondo Monetario Internacional.

La economía no se va a recuperar a costa del hambre del pueblo, si no hacen marchar la rueda de la economía interna del País todo lo demás será para las grandes corporaciones, para nosotros solo quedará el amargo sabor de la pobreza.