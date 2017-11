Noticias

22-11-2017

Todas las Noticias

PORNOGRAFíA INFANTIL

Herramientas digitales de investigación de la justicia en Río Negro

En los Primeros Talleres Nacionales sobre Cibercrimen e Investigación Digital, integrantes del equipo de Informática Forense del Superior Tribunal de Justicia disertaron sobre las nuevas técnicas y herramientas incorporadas al laboratorio rionegrino para

Estas herramientas han permitido obtener en las pericias informáticas resultados de alta calidad, que redundaron en el esclarecimiento de diversos casos.

Las jornadas se realizaron en Neuquén y representaron al Poder Judicial los ingenieros Gastón Semprini y Gerardo Nilles. La organización, que corrió con los costos logísticos de los expositores, correspondió a la Red Iberoamericana ElDerechoInformatico.com

La actividad estuvo dedicada al Derecho Informático, los delitos y la investigación relacionada a las nuevas tecnologías. Fue dirigida a abogados, funcionarios judiciales, peritos, policías, psicólogos, criminólogos, informáticos e idóneos que trabajen en áreas Informáticas de Justicia, Policía y en la administración pública.

Los profesionales del área de Informática Forense del STJ presentan anualmente en congresos académicos ponencias sobre la temática. A mediados de año, el área expuso sobre “Recolección de evidencia digital” en las “I Jornadas Nacionales sobre Cibercrimen e Investigación Forense Digital”, que se llevaron a cabo en Rosario.

Herramientas para investigar

Desde hace unos años se verifica un fuerte aumento en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC), como correos electrónicos, redes sociales, etc, lo que a su vez refleja un mayor incremento en el manejo de internet en la vida cotidiana.

La utilización de internet presenta, entre otras características, la de ofrecer aparente anonimato para realizar gran cantidad de tareas, poniendo al alcance de los usuarios instrumentos que algunas personas utilizan en forma indebida, fraudulenta o con fines no convencionales. Entre los delitos cometidos por medios informáticos se encuentran fraudes, obtención no autorizada de datos, grooming, pornografía infantil, tanto en su producción y como en su distribución.

En el Poder Judicial de la provincia de Rio Negro funciona el Área de informática forense, dedicada al análisis de dispositivos tecnológicos en busca de evidencia que colabore a llevar adelante una causa judicial.

Estas investigaciones son posibles porque prácticamente todo lo que se hace en una computadora, tablet o celular queda grabado y con métodos científicos de búsqueda puede recuperarse mucho tiempo después, aún cuando se intente borrar.

Pornografía Infantil

Al igual que en el resto del país, en el último tiempo se ha observado un incremento en los casos de pornografía infantil. Estos casos surgen por denuncias del NCMEC. (National Center for Missing and Exploited Children), un organismo con base en Estados Unidos que aborda cuestiones relacionadas con niños desaparecidos y explotados sexualmente. El NCMEC tiene un acuerdo con proveedores de servicios de internet, como ser redes sociales, proveedores de correos electrónicos, youtube, servicios de almacenamiento en la nube, etc, los cuales deben notificar cuando se encuentran en sus servidores fotos con contenido sexual de menores.

Esta denuncia permite determinar el domicilio desde el cual se detectó el incidente. En caso de derivar en un allanamiento con secuestro de dispositivos tecnológicos, los mismos son derivados al área de informática forense para su análisis.

Para dar respuesta a este tipo de denuncias se elaboró un procedimiento, desarrollándose un método con técnicas y tecnología de vanguardia que permite detectar la presencia de imágenes con contenido pornográfico infantil de manera rápida y efectiva. También se analiza si la misma fue compartida por internet.

Dada la creciente demanda de peritajes sobre dispositivos móviles, el Superior Tribunal de Justicia aprobó en el año 2015 la “Guía de procedimientos para pericias de dispositivos móviles” que establece los pasos y mecanismos para el peritaje y conservación de la prueba. También se adecuó su tecnología para realizar este tipo de peritajes.