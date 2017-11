Noticias

20-11-2017

Sabbatella: “Este gobierno sigue quemando todo lo que da oro"

El legislador de Fuerza Nacional y Popular Río Negro, Mario Ernesto Sabbatella, quién viene de la dirigencia deportiva no solo del básquet, sino también en triatlón, ciclismo y natación de aguas abiertas, comenta por experiencias propias lo difícil que es alentar a los jóvenes a entrenar y participar, explica que “cuando uno ve jóvenes con potencial se desespera, quiere que crezcan, a veces podemos entre varios cuidarle los horarios de entrenamiento, un lugar adecuado, sostener un buen preparador físico, pagarle la ropa que se desgasta, se rompe y a veces sirve una sola vez, pero después vienen los viajes, las lesiones, los contratiempos, y no hay voluntad ni bolsillo que aguante. Quienes vemos nacer el deporte desde abajo sabemos que sin ayuda del Estado, los deportistas se quedan en el camino, se desalientan, pierden apoyo y dejan de viajar, son jóvenes y tienen que estudiar, pero si además necesitan usar el tiempo para trabajar por supuesto se alejan del alto rendimiento. Para quienes acompañan también es desalentador, porque ves como el talento y el esfuerzo compartido se diluye en la vida cotidiana. Un deportista de alto rendimiento necesita dedicarse tiempo completo.”

Deportistas y entrenadores inundaron las redes de mensajes en contra de la reforma y piden por favor que el Congreso no la apruebe. "Si no fuera por la incalculable ayuda del ENARD, yo no podría ni haber asomado a estar adonde estoy, y así, todo el deporte amateur argentino", escribió Gustavo Fernández, número uno del mundo de tenis adaptado y campeón de Roland Garros 2016 y el Abierto de Australia 2017.

Mauricio Macri envió esta semana al Congreso la reforma tributaria que entre tantas modificaciones, elimina el principal aporte que recibe el ENARD desde su creación. En el art. 124 la Reforma dicta "Derógase el inciso a del artículo 39 de la ley 26.573". Esa ley, sancionada el 2 de diciembre de 2009, marcó el nacimiento del ENARD y en ese inciso a se estipula que las actividades del Ente Nacional se financiarán con "un cargo del 1% aplicado sobre el precio del abono que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de IVA".

Mario Ernesto Sababtella se une a atletas y entrenadores en el reclamo para no perder la financiación del ENARD, “Nada es casualidad, o como diría al ex presidenta ´no es magia´: las participaciones y medallas de Los Leones, de la dupla Santiago Lange-Cecilia Carranza y Paula Pareto en Río de Janeiro 2016, Delfina Pignatiello en el Mundial Junior de natación y la histórica actuación de Belén Casetta en el Mundial de atletismo de Londres son ejemplos recientes de los logros del trabajo del ENARD que funciona desde 2009, y que evidentemente ha sabido gestionar muy bien el dinero que le era destinado desde el sistema tributario nacional”.

Desde el Comité Olímpico Argentino también aprovecharon las redes sociales para sentar su posición. "Estamos todos trabajando en la búsqueda de una solución para todos nuestros deportistas y para el ENARD. Confío en que la encontraremos entre todos", escribió Gerardo Werthein, presidente del COA.

“La realidad está a la vista, estos últimos años hemos visto crecer y brillar a deportistas como Juan Curuchet y Walter Pérez (ciclismo), Sebastián Crismanich (taekwondo) y los Leones, el lanzador de jabalina Braian Toledo, oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2010 en lanzamiento de jabalina, la tenista Paula Ormaechea, los tiradores Fernanda Russo y Federico Gil, el gimnasta Federico Molinari, el regatista Julio Alsogaray y el garrochista Germán Chiaraviglio y tantos más” y la lista sigue pero está claro que el descontento también.



"No pueden seguir destruyendo todo lo que brilla", culmina expresando el legislador rionegrino Mario Sabbatella.