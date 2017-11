Noticias

18-11-2017

Fiscalizaron establecimientos comerciales turísticos en San Blas

Realizaron un operativo de fiscalización en diversos establecimientos comerciales dedicados al alojamiento de turistas, como así también respecto de construcciones no declaradas, en localidad de Bahía San Blas.

La Agencia de Recaudación Municipal-ARM-, conjuntamente con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires-ARBA-, la subsecretaria de Fiscalización y la Dirección de Obras Particulares, realizaron un operativo de fiscalización en diversos establecimientos comerciales dedicados al alojamiento de turistas, como así también respecto de construcciones no declaradas, en localidad de Bahía San Blas.



En referencia a los procedimientos, la responsable de ARM, Mariana Heredia, explico que: “el objetivo del operativo estuvo centralizado en la fiscalización y verificación de una serie de establecimientos que ofrecen alojamiento a turistas y que no se encontraban habilitados comercialmente, como así también de construcciones que no se hallan declaradas o no cuentan con la correspondiente aprobación de planos. Este operativo es uno de los primeros que se llevan a cabo dentro del marco de los convenios de colaboración que tenemos con ARBA, y como parte del proyecto de regularización fiscal que lleva a cabo esta Agencia respecto de contribuyentes en infracción”.

Como resultado, se confeccionaron actas de infracción con la correspondiente aplicación de multas respecto de un grupo de establecimientos que no contaban con habilitación comercial, y se procedió a la clausura provisoria de un establecimiento que pese a haber sido intimado a su regularización en febrero de este año, no había aún iniciado el proceso de habilitación.

En tanto, en relación a las obras no declaradas, se procedió a confeccionar actas de infracción sobre construcciones clandestinas, y ello estuvo principalmente centralizado en departamentos y cabañas relacionadas con el alojamiento turístico.

Cabe destacar que, “este es el primero de los operativos organizado con distintas áreas, que seguirán llevándose a cabo en las distintas localidades del partido, con el objetivo de que los responsables de establecimientos comerciales de cualquier tipo regularicen su situación de comercio habilitado y declaren las obras realizadas. Es importante que los contribuyentes asuman que esta es una obligación legal, que no sólo se requiere con fines de seguridad edilicia, sino que además implica regularizar a todos aquellos comerciantes que realizan actividades sin asumir responsabilidades fiscales, en perjuicio de quienes se encuentran en regla, provocando desigualdades en la competencia comercial”, sostuvo Heredia.

“Es importante tener en cuenta que este era un reclamo histórico de los vecinos de San Blas, y que durante el mes de febrero, se había realizado un parte de inspección e intimado previamente a todos los contribuyentes, solicitándoles que regularicen su situación comercial y procedan a habilitar los comercios y construcciones realizadas. Dado que no se obtuvo respuesta, se continuó con el siguiente paso, que es la clausura y la multa correspondiente” finalizó.