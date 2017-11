Noticias

17-11-2017

Todas las Noticias

VIEDMA

Niegan anulación de suspensión de juicio a prueba que beneficia a imputado de estafa

Una audiencia por estafa llevada a cabo días atrás en base a un recurso de queja de la querella fue presidida por la jueza Daniela Zagari. La querella a cargo del abogado Bronzetti fundamentó que se debe anular una suspensión de juicio a prueba a favor de

“Llegamos acá en virtud de una resolución impugnada del juez de garantía, Adrián Dvorzack que en una primera instancia concedió el beneficio de la suspensión del juicio a prueba del imputado rechazando la posición del Ministerio Publico y de esta querella. Frente a esa resolución se alzó esta querella y frente a la impugnación el mismo juez de garantías dicta una resolución declarando la inadmisibilidad sobre la cual nos basamos en queja”, fundamentó el defensor de la querella.

Según Dvorzack, aplicando el artículo 234 del Código Procesal Penal, indica que la querella no estaba legitimada para impugnar la concesión del beneficio de la suspensión de juicio a prueba del imputado.

Bronzetti explicó que “el fallo debe ser anulado o revocado, en virtud de que ha resuelto haciendo interpretación dogmática y restrictiva del Código Procesal Penal, desarticulado del resto del marco jurídico nacional imperante y en particular del bloque de constitucionalidad que integra nuestro marco jurídico”, refirió el abogado.

“No puede hacerse una interpretación restrictiva como la que hace el juez frente a la supuesta falta de legitimación de la querella para impugnar la suspensión del beneficio y al mismo tiempo preceder desapegado de las reglas claras del código. Creo que ahí hay una dicotomía en la forma de resolver que resulta insalvable y hace anulable la sentencia o resolución”, puntualizó.

“Estamos frente a un caso de suma gravedad. En la impugnación expusimos con ofrecimiento de prueba concreta que el ofrecimiento que le hizo el imputado de 20 mil pesos está absolutamente desfasado en relación al daño verificado en la pericial oficial que determinó más de 3 millones de pesos de daño a agosto de 2015 y a la verdadera posibilidad económica que tiene el imputado de afrontar una compensación”.

El abogado defensor del imputado, Miguel Cardella manifestó que “hay que comenzar hablando si es admisible o no el recurso de queja. Vamos a sostener que no es admisible porque la figura del querellante ni siquiera está tenida en cuenta en el artículo 98 que habla de la suspensión del juicio previo. Lo único que el juez busca es que el Ministerio Público de una oposición fundada”, expresó Cardella que aseguró que el Ministerio Publico Fiscal no impugno la decisión de Dvorzack de otorgar la suspensión de juicio a prueba, que tampoco tiene legitimación para impugnar”.

“El Código no establece libertad recursiva entre las partes, sino una serie de requisitos formales mediante por el cual tiene que estar presentada la impugnación en un tiempo y en una forma en un plazo de días y en una forma escrita. Luego los requisitos de objetividad, si es cierto, la concesión de negatoria con revocatoria de suspensión de juicio a prueba son materias recursivas pero únicamente por el imputado”, especificó Cadella que pretendió dejar en claro que es un recurso exclusivamente para el imputado.

Sobre la prueba de la querella Cardella dejo en claro que no está correctamente planteada, ya que la audiencia era para revisar la decisión del juez no para pedir pruebas. “Si Dvorzack le rechazó pruebas que traía, no encontramos entonces que la querella tenga la capacidad de legitimación para impugnar la decisión del juez Dvorzack”.

La jueza de la audiencia Daniela Zagari resolvió en base a los planteos de las partes y explicó antes de dar la resolución que “el Código es sumamente restrictivo en el análisis previo de admisibilidad, precisamente porque la esencia, el espíritu de este código tiende a limitar la actividad recursiva de las partes basado en la idea de celeridad y agilidad que no concuerda con una excesiva actividad recursiva. Por eso, la admisibilidad existe”.

Zagari se manifestó de manera negativa en base a la postura de la querella considerando que el juez de garantía resolvió acode a derecho al disponer la inadmisibilidad de la presente impugnación”. Escuche los fundamentos de Zagari en el vídeo.