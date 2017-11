Noticias

16-11-2017

Audiencia pública por la renegociación de un nuevo contrato hidrocarburífero

El secretario de Energía de Río Negro, Sebastián Caldiero, expuso los lineamientos principales de la renegociación del contrato hidrocarburífero con la empresa President Petroleum SA en la audiencia pública que la Legislatura rionegrina convocó hoy en la

Se trata de la prórroga por diez años del acuerdo con la compañía que ostenta la concesión del área Puesto Flores-Estancia Vieja, que la compañía adquirió recientemente a su anterior concesionaria, Chevron Argentina SRL.

Caldiero estuvo acompañado durante su intervención por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Dina Migani, y parte del equipo técnico del Departamento Provincial de Aguas, que intervinieron en los aspectos ambientales del acuerdo.

El titular de la cartera energética rionegrina comenzó con un repaso de los objetivos que persigue el Gobierno de Río Negro con las renegociaciones y destacó la importancia de la ratificación legislativa de los contratos para garantizar el arribo de inversiones. En particular en lo que se refiere a la mano de obra y las empresas de servicios rionegrinas ligadas a la actividad, aunque aquí también “se discute el aporte rionegrino en pos del tan ansiado autoabastecimiento energético, a través de un desarrollo sustentable de la industria hidrocarburífera”.

“Este es el último acuerdo de renegociación que teníamos pendiente ya que hemos celebrado todos los anteriores, con la correspondiente participación de la Legislatura, previo a la realización de audiencias públicas, que es un proceso inédito en el país que favorece la transparencia de este tipo de procesos”, destacó.

En igual sentido se pronunció en torno a la Comisión de Seguimiento de los contratos alcanzados, un ámbito plural que creó la Ley bajo la cual se renegociaron los acuerdos y no tiene antecedentes en el país.

Con esta renegociación, Río Negro habrá logrado establecer pautas claras para exigir el cumplimiento de inversiones a nueve empresas que operan en 16 áreas con una superficie de 3.900 km², lo que representa el 88% del petróleo que se extrae de nuestro suelo y el 92% del gas.

El área Puesto Flores – Estancia Vieja es un área de explotación con actividad intensiva desde 1989, inicialmente operada por Occidental Petroleum Corporation (Oxy). Y según detalló Caldiero posee una superficie total de 174,5 Km2, con 59 pozos perforados y 13 en extracción efectiva. “El promedio de producción de los últimos 12 meses fue de 223,3 m3/día de petróleo y es la cuarta operadora con el 4,21% del total provincial. Mientras que tiene una producción de gas asociada que nos es importante”, señaló.

El titular de Energía mostró proyecciones con distintos escenarios en torno a la producción esperada para el área y aclaró que la mayor actividad estará concentrada en los tres primeros años. Así, explicó que la actividad tiene una curva de declinación natural que puede revertirse sólo con inversiones y el entendimiento logrado “prevé subir un 70% de la producción base el primer año de la extensión del contrato”. Al año siguiente, la suba sería del orden del 186% respecto a la curva base estimada; mientras que el tercer año, sería del 418%.

En cuanto al impacto económico del contrato, el funcionario señaló que será superior a los $7.735.000.000 para los diez años de la prórroga. Incluyó aquí un bono de $392.000.000 (Bono Fijo más Aporte al Desarrollo Social y Fortalecimiento Institucional). El 14% del Bono Fijo, $45.806.670 al tipo de cambio actual, se coparticipará en forma directa a todos los municipios de la Provincia; mientras que el resto se destinará a obras de infraestructura con fines económicos, urbanos y de saneamiento.

Las inversiones reseñadas por Caldiero que forman parte de lo acordado con la empresa son de más de $6.115.767.000, con sus correspondientes costos operativos.

En relación a la remediación ambiental, dio cuenta de cómo es el procedimiento de control y destacó que incluye la participación activa tanto de la Secretaría de Hidrocarburos, como de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y del DPA.

De igual modo, recordó que “en 2013 cuando se hizo un relevamiento de pasivos ya se había acordado con la anterior concesionaria un programa de remediación que está ejecutado en un 93%”.

Más allá de hacerse una identificación con tareas concretas valorizadas en ese plan, resaltó que de ninguna manera lo que se explicitó en el contrato constituye un libre deuda ambiental. “Lo relevado no libera de responsabilidad a las empresas por otros pasivos no declarados o que no pudieron haber sido detectados en las inspecciones”, enfatizó.

Otros aspectos importantes referidos por Caldiero fue el hecho de sumar a la empresa estatal EDHIPSA como socio en el contrato con un 10% de participación que favorecerá su capitalización; además de lograrse que se pague un aporte extraordinario por producción de 3%, que se suma a las regalías normales del 12% que ya paga la industria a la Provincia.

Luego, la empresa President Petroleum inició su exposición sobre los aspectos técnicos del entendimiento a través de su Gerente General, Horacio Rossignoli, así como también efectuó la presentación de la empresa, que por primera vez opera en territorio rionegrino.

Entre los oradores que se expresaron durante la audiencia estuvo el representante de Patagonia Oil SRL, Daniel Herrera; los legisladores Ariel Rivero, Norma Coronel y Silvana Larralde; y los vecinos Enrique Aramburu y Alberto Ariaudo.