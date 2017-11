Noticias

13-11-2017

Sobreseido en causa por desobediencia judicial

Un hombre fue juzgado por desobediencia judicial por haberse acercado a un domicilio en el cual tenía una restricción de acercamiento. La Fiscalía dio varios argumentos en los cuales acreditaron incumplimiento.

El imputado llego a la audiencia luego de la intervención del Juzgado de Paz que determinó la prohibición de acercamiento del imputado para con su ex mujer, víctima de violencia domestica encuadrada en violencia de género.

Para el Defensor Oficial la acusación que pesa sobre el imputado no fue demostrada como tenía que ser y que no se acreditó como corresponde el notificamiento de que no debía acercarse. “Si no hay conocimiento no puede haber dolo, sino hay dolo no hay delito”, manifestó Pedro Vega antes de solicitar la absolución del imputado. La sentencia se dará en los próximos días.

El juez de la audiencia, Marcelo Chironi escuchó a la Fiscalía, el Defensor Oficial y el propio acusado y determinó una resolución de sobreseimiento en base al planteo del Defensor Oficial.