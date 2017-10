Noticias

09-10-2017

Todas las Noticias

Weretilneck: “No hay mejor ejemplo de solidaridad que el cooperativismo”

El gobernador Alberto Weretilneck en el discurso de apertura del 48° Congreso Cooperativo de Río Negro y el 29° de la Federación de Cooperativas de Río Negro (FECORN) que sesionó este último fin de semana.

El Mandatario anunció además, ante autoridades de más de 90 cooperativas de toda la provincia, que hoy se depositarán más de $3.100.000 para que las entidades solidarias puedan saldar sus planes de pago ante la AFIP.

Weretilneck destacó “la actualidad que tiene hoy el movimiento cooperativo en la provincia, en todos los lugares y en todas las actividades”.

Indicó que “queremos una sociedad más justa y una sociedad más justa se construye desde la solidaridad, y no hay mejor ejemplo de solidaridad que el cooperativismo; el hecho de no perseguir el lucro, el hecho de pensar en el otro y no en uno mismo, el hecho de entender que unidos y juntos tenemos mejores resultados que si lo hacemos desde el punto de vista individual”.

Al ejemplificar el desarrollo cooperativo en la provincia, mencionó a la Cooperativa Eléctrica de Bariloche “y el esfuerzo gigantesco” que tuvo que hacer en la última temporada de invierno “con uno de los temporales más fuertes de nieve que hemos tenido”.

Mencionó además a Fricader de J.J.Gómez que logró el tránsito federal por parte de SENASA, siendo de esta manera vehículo para que cooperativas ganaderas de la Región Sur y Valle Medio puedan faenar y vender dentro y fuera de la provincia. “Generamos así la cadena, no sólo los socios y trabajadores de Fricader van a tener mayores ingresos, sino que van a dar la posibilidad a otras entidades solidarias de comercializar sus productos”, aseveró.

También valoró el esfuerzo de las cooperativas de servicios, como Coopetel con la fibra óptica en El Bolsón “para que no se metan las grandes multinacionales y contrarestar eso”.

El Mandatario incluyó en esta reivindicación a las cooperativas de viviendas, ejemplificando con las más de 400 unidades habitacionales que desde esas entidades solidarias se construyen en Cipolletti.

En cuanto al sector frutícola y hortícola, afirmó que “está demostrado que el productor asociado en una cooperativa puede producir y comercializar exitosamente como en otros países”.

Por último, ratificó finalmente la continuidad del apoyo del Gobierno Provincial al sector “porque son protagonistas de la vida diaria de la provincia”.

Participaron además de este encuentro anual de todas las cooperativas, el ministro de Gobierno, Luis Di Giácomo; el presidente de la FECORN, Alejandro Pozas; y el director de Cooperativas y Mutuales, Osvaldo Rampellotto.

Una dirigencia joven

Posteriormente en declaraciones a la prensa, Weretilneck destacó que en la actividad cooperativa “hay dirigencia fuertísima que marca el ánimo que tiene hoy la economía social en Río Negro”.

El Gobernador reivindicó además que gran parte de la dirigencia cooperativa es joven, reflexionando que “una sociedad avanza y crece cuando hay fundamentalmente nueva dirigencia, acorde a los tiempos que hay”.

Concluyó que hubo momentos en que “se quiso instalar que el cooperativismo no servía, no era lo que el mundo o el país necesitaba, y hoy vemos la importancia que tiene”.

El rol del dirigente cooperativo

Por otra parte, Osvaldo Rampellotto informó que en este congreso anual, el más importante del calendario provincial, se puso como temática principal “El rol del dirigente cooperativo”.

Explicó que en ese marco “se desarrollaron capacitaciones y talleres tendientes a saber defender y fortalecer la identidad cooperativa”.

Indicó que “hubo también intercambio de experiencias de las cooperativas”

Por su parte, Alejando Pozas expresó que el encuentro apuntó “a formarnos como individuos para luego poner en práctica el rol del dirigente cooperativo en proyectos de conjunto”.

“Para nosotros es muy importante este espacio anual donde repasamos la situación de las entidades solidarias, sus dificultades y sus logros y proyectos”, concluyó.