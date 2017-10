Noticias

09-10-2017

Todas las Noticias

Comenzó la votación del concurso ¿Para qué sirven los impuestos?

Se trata de la 6º edición del concurso de afiches realizado por la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro que otorga como premio kits deportivos con más de 40 elementos. Del mismo participan alumnos de escuelas primarias y la sele

Los grados de las escuelas primarias de la provincia realizan un afiche respondiendo a la pregunta del concurso ¿Para qué sirven los impuestos? Los trabajos son publicados en la Página Oficial de Facebook del Organismo para ser votado por los usuarios.

Se consideran votos los Me Gusta o Me Encanta que se realicen sobre la imagen del afiche. Los tres con más cantidad de votos recibirán un kit deportivo de más de 40 elementos (pelotas, redes, silbatos, cronómetros, bolsos, colchonetas etc.) y todas las escuelas participantes pelotas y otros productos. Los afiches serán publicados hasta el 3 de noviembre inclusive, luego se realizará el escrutinio final para determinar las tres instituciones ganadoras y la mención especial.

Desde que se inició el concurso ya se entregaron más de 1000 elementos deportivos a distintas escuelas de la provincia. En esta edición son más de 30 los afiches participantes.

Cabe recordar que la Agencia lleva a cabo su programa de cultura tributaria en instituciones educativas de nivel primario y medio, realizando talleres, obras de teatros y otras actividades explicando, a niños y jóvenes, cual es el rol social que cumplen los impuestos.