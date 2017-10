Noticias

04-10-2017

CASO ANDRADE

La Defensora de menores volvió a impugnar a la querella

Se realizó una audiencia en la causa por el homicidio de Diego Andrade. La Defensora de menores, Patricia Arias realizó una impugnación fundamentando sus agravios contra la querella.

Arias mencionó que están en juego cuestiones convencionales de orden supravencional y constitucionales que afectan al debido proceso y que colocan al imputado en una situación procesal más desfavorable que la que tenía en el sistema anterior.

La Defensora de Menores expresó que “se encuentran en juego la normativa constitucional y convencional con la afectación del debido proceso y del derecho de defensa en juicio”.

El primero de los agravios mencionados por Arias refiere a una errónea interpretación de normas legales y convencionales y la falta de interpretación de carácter sistemático y convencional en orden a los artículos 1 y 55 del Código Procesal Penal, artículo 55 inciso 22 de la Constitución Nacional y artículos 37 y 40 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

“Acá están en juego cuestiones convencionales, de orden supravencional y constitucional que afectan al debido proceso y que colocan al imputado en una situación procesal más desfavorable que la que tenía en el sistema anterior”.

El segundo agravio mencionado como inobservancia de las disposiciones específicas de imputamiento a personas por delitos cometidos durante su minoría de edad, se basa en los artículos 37 y 40 del Código Procesal Penal y del 18 y 19 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La Defensora de menores en este punto entendió que la aplicación de tratados internacionales no puede ir en desmedro de las garantías mínimas con las que cuenta el imputado.

Sobre el tercer agravio planteo que “esta dado como esta necesaria fijación de criterios jurisprudencias en relación a distintas resoluciones en orden a la revisión o no, de temáticas planteadas en la vigencia del sistema anterior. “Es necesario que se fijen nuevos criterios, lineamientos y algunos estándares que tienen que ver con las personas que van a entrar en el nuevo proceso. “El recuso en este punto plantea la necesidad de llegar a un organismo jurisdiccional superior que tenga y que tiene esa facultad de carácter regional y provincial, para fijar criterios específicos en la materia”.

El último de los agravios se dio en observancia al artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en orden al interés superior. “Entendemos que al haber sido reeditada esta cuestión en el sistema anterior, no puede desmejorarse la situación dentro del mismo proceso en orden a una ley posterior sin afectar garantías constitucionales ya consagradas en el marco del artículo 18 de la Constitución Nacional”, remarcó la Defensora de Menores Arias.

La funcionaria judicial hizo hincapié sobre declaraciones periodísticas realizadas en medios de prensa de Viedma por parte de familiares de Andrade y fundamentó que “claramente esto señala que la parte acusadora tiene un interés más represivo que el interés del acusado público. El joven tiene derecho a tener un acusador como el sistema anterior y no, dos acusadores que tienen un diferente interés, el represivo”.

Querella y Fiscalía en línea

El abogado de la querella Piermarini fundamentó que no se ha dicho nada sobre el perjuicio que tiene la defensa del imputado menor de edad con la participación de Blanca Raiqueo como querellante. “No se ha dicho nada, lo único que se ha acompañado para acreditar ese perjuicio fue un cd con una nota impresa que salió en un portal informativo en donde familiares de la víctima salieron a decir las manifestaciones que dice la doctora. El tema está que la querella es Blanca Raiqueo y no ha tomado ningún tipo de conducta agraviante hacia el menor”…

“Si se ha hablado del menor acá lo ha dicho la defensora. Nosotros no hablamos del menor, Blanca no ha hablado en ningún medio. Si dejamos de ser querella como evitamos que los familiares sigan hablando de lo que tienen derecho a decir también. Qué significancia tiene que Blanca deje de ser querella y evitar manifestaciones cuando todavía no han encontrado justicia”.

Piermarini recordó que el Fiscal Puntel les dio en la causa la participación como querellantes al igual que el juez Brusino y el propio Carlos Reussi en la audiencia del día martes. Mencionó que el juez Guillermo Bustamante al momento de declarar la inadmisibilidad del acuerdo entre Fiscalía y Defensora de Menores (Abreviado) dijo que era probable y necesario que estuviera la querella al igual que el tribunal de impugnación de General Roca y la jueza Zagari. “Fueron siete los magistrados que le dieron participación a la querella y seguimos con este tema. En algún momento esta multiplicidad de instancias que se está abriendo, creo que está desnaturalizando el poder”, refirió Piermarini antes de solicitar que sea declarado inadmisible el recurso de la Defensora de menores, Patricia Arias.

El Ministerio Público Fiscal también coincidió con la parte querellante y dio sus fundamentos considerando que no encuentran motivos suficientes en los agravios fundados por la Defensora de Menores contra la querella.

El juez Carlos Reussi, dejo en claro que la audiencia se trató sobre un análisis de admisibilidad de recursos. “Lo que tengo presentado por parte de la Defensoría de Menores se ha planteado un caso convencional, un caso constitucional, un caso federal en definitiva respecto a la defensa en juicio y las garantías del debido proceso que tienen amparo amplísimo en el marco normativo”, refirió Reussi dejando en claro que el asunto no es fácil.

El juez resolvió la admisibilidad del agravio y la remisión a la Oficina Judicial para que se fije el tribunal de impugnación que intervendrán en esa audiencia con fecha a designar.

De la audiencia formaron parte Martín Piermarini, abogado patrocinante de la parte querellante, mientras que representando a la Fiscalía estuvieron Hernán Trejo y Mariana Giammona. En la Defensoría de menores estuvo Alicia Arias.