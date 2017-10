Noticias

03-10-2017

Nuevo Código de Tierras no pone en riesgo a pueblos originarios

Desde la Dirección de Tierras, se aseguró que “nunca se tuvo la política de desalojar alguna comunidad” y se afirmó que “dentro del proyecto del nuevo Código de Tierras hay un artículo que establece que no se va a poder regularizar ninguna tierra si exist

En tal sentido, el director de Tierras, Diego Lawrie, destacó que con la prórroga de la ley 26160 de relevamiento de las comunidades originarias, que aprobó el Senado días atrás, seguramente se retomará esta tarea que en la provincia ya se hizo aproximadamente en un 50%.

Sobre el pronunciamiento en contra del Parlamento Mapuche al proyecto del Código de Tierras, señaló en declaraciones a FM Nativa de Viedma que “hay temores que son falsos, no es cierto que esta ley favorezca la extranjerización de la tierra o la megaminería, o que se va a sacar a la gente del territorio”.

Expresó en este sentido que desde el área a su cargo, que depende del Ministerio de Gobierno, desde ha tiempo que “estamos evacuando las dudas”, aunque clarificó que los reclamos y aportes deben dirigirse a la Legislatura que es el ámbito donde hoy está en debate el proyecto.

Clarificó que “tenemos familias de cuarta o quinta generación en el campo y tienen un expediente que es su historia, y obviamente desde el Estado no las vamos a sacar del territorio”.

Sobre la prórroga de la ley 26160, recordó que la vigencia de esta norma paraliza cualquier acción judicial o administrativa de desalojo, si bien en Río Negro “nunca se tuvo la política de desalojar alguna comunidad” y el nuevo Código de Tierras resguarda ese derecho de los pueblos originarios.

Finalmente, explicó que “si un pueblo originario tiene un conflicto con un tercero y cree que tiene derecho sobre esa tierra, hasta que no se resuelva esa cuestión de fondo, el particular o el tercero no va a poder regularizar o se va a tener que retirar del lugar porque tiene derecho el pueblo originario”.