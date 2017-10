Noticias

28-10-2017

Proponen asistir a personas con capacidades especiales en autoservicios

Un proyecto de ley presentado por el Bloque del Frente Progresista, propone establecer que todos los autoservicios de la Provincia de Río Negro, cuenten con un servicio de asistencia a discapacitados.

El legislador Jorge Ocampos, explicó que dicha asistencia consistirá en el acompañamiento personalizado a las personas con capacidades visuales disminuidas o discapacidades motrices, brindándoles asistencia en relación a los precios de los productos, oferta y/o promociones vigentes, como así también, en el acceso al producto cuando éste no esté a su alcance.

En la iniciativa se establece que el Consejo Provincial del Discapacitado de Río Negro, será el organismo encargado de implementar los mecanismos adecuados con el fin de que en todas las localidades haya un espacio de capacitación a los efectos de dar respuesta a la demanda que planteen los comercios.

Recordó el parlamentario que la ley 2055 instituye un régimen de promoción integral de las personas discapacitadas tendiente a garantizarles el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales, teniendo en cuenta sus necesidades especiales y estimulando su propio esfuerzo a fin de lograr su integración o reintegración social según los casos

Se puede observar en Río Negro que la ley 2055, es una norma que efectivamente ha sido beneficiosa en su aplicación y que tanto los municipios como los prestadores de servicios privados han contribuido, según correspondiera, para mejorar las posibilidades de igualdad de las personas con discapacidad.

Ocampos mencionó que “es habitual encontrar en supermercados, especialmente a ciudadanos que requieren de asistencia para poder acceder a productos que no están a su alcance, o que no logran visualizar los mismos, así como los precios, y que quedan a merced de la solidaridad de otro cliente que se encuentre en el lugar”.

“Por lo tanto es oportuno establecer que todos los supermercados o lugares de autoservicio deben contar entre su personal con una persona que desempeñe la tarea de acompañamiento o asistencia a dichas personas”, destacó el legislador.