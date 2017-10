Noticias

25-10-2017

El Bolsón recuperó banderas ultrajadas por manifestantes

Emoción a flor de piel y compromiso de la comunidad y sus autoridades para su pueblo, son los conceptos que resumen lo acontecido hoy en el acto organizado por los ciudadanos.Allí repusieron las banderas de Argentina y Río Negro que fueron ultrajadas dura

Lo que nació como una simple idea de José Roberto Eldahuk ayer lunes por la mañana, rápidamente se transformó en una suerte de pueblada en defensa de la institucionalidad en El Bolsón, luego de que días atrás un grupo de manifestantes ocupara las instalaciones municipales por la fuerza y destruyera banderas y el busto en honor al General José de San Martín.

Cientos de vecinos se congregaron frente al edificio municipal para acompañar este sentido acto, cargado de una inocultable emoción, evidenciada en el llanto del propio intendente, Bruno Pogliano, quien no pudo contener las lágrimas al recordar los tristes sucesos del fin de semana y la gran reacción de los vecinos.

Hasta El Bolsón llegó para participar de este acto el gobernador Alberto Weretilneck, acompañado por el secretario general de la Gobernación, Nelson Cides; y el jefe de Policía, comisario mayor Daniel Jara, además de miembros de su equipo de Gobierno y la presidenta del Concejo Deliberante, Adriana Del Agua. También estuvieron presentes autoridades locales y un grupo de Veteranos de Malvinas, encabezados por Rubén Pablos, quienes entregaron otra insignia patria al Municipio.

Luego del izamiento de las banderas de Argentina y Río Negro, bendecidas por el cura párroco Ricardo Citadin y el pastor evangélico Benjamín Meinstein, se entonaron las estrofas de los himnos nacional y provincial.

Tanto el cura párroco como el pastor convocaron a la unidad de la comunidad y al trabajo mancomunado para evitar hechos violentos en la sociedad.

Por su parte, el vecino José Eldahuk, el impulsor de la actividad de hoy, condenó el accionar de los grupos minúsculos que provocaron hechos de vandalismo en el Municipio y la localidad, al tiempo que promovió el respeto a las instituciones. “Nuestro pueblo no merece lo que pasó. El Municipio es de todos, nuestra localidad es de todos y tenemos que cuidarla entre todos”, dijo al borde de las lágrimas. Sorprendido por la repercusión de su iniciativa, agradeció a todos los vecinos que se congregaron frente al edificio municipal. Asimismo, solicitó al fiscal actuante y al Juez de Paz local que accionen contra los responsables de los destrozos.

También solicitó la palabra Maruca, ex directora de escuela en El Bolsón, quien convocó a todos a pelear por el respeto a los derechos, los símbolos patrios y la historia.

“Venimos a acompañar a la comunidad”

“Esta visita es un respaldo a la comunidad de El Bolsón”, sintetizó el gobernador Weretilneck, al ser consultado por la prensa respecto de su imprevisto arribo a la localidad.

“Los conflictos se resuelven mediante diálogo y no a través de la violencia. Condenamos cualquier tipo de violencia”, aseveró el Mandatario. “La Municipalidad no tenía nada que ver con el hecho que generó la manifestación, tanto el intendente como los concejales se expresaron pidiendo el esclarecimiento del caso Maldonado como lo hizo el Gobierno de la Provincia, por lo cual no se explican estos hechos violentos”. Sinceramente creo que El Bolsón no se merece este tipo de agravio y ataque a sus instituciones y menos a los símbolos patrios”, finalizó el Gobernador.