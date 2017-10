Noticias

19-10-2017

La familia de Santiago Maldonado dijo no confiar en nadie y pide RESPETO

La familia de Santiago Maldonado ofreció una conferencia de prensa. Pidieron ante todo respeto a los periodistas y que se replanteen la profesión en algunos casos. No reconocieron el cuerpo y en algunas horas se trasladan a Buenos Aires

“Este rastrillaje es el cuarto rastrillaje que se hacer en el mismo lugar”, dijo la abogada Verónica Heredia durante la conferencia de prensa que dieron la familia Maldonado y sus abogados hoy en Esquel.

“No tenemos explicación de por qué los otros resultados dieron negativos y este dio positivo. No tenemos ninguna explicación técnica de por qué se encontró ese cuerpo luego de ser la cuarta vez que se hace este rastrillaje. Primero esperamos el resultado de la autopsia y luego estaremos viendo y tratando de entender las pruebas que tenemos en la causa”, repicó la abogada.

Mario Coriolano, Defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, contó que luego del hallazgo del cuerpo, desde el juzgado de Esquel se comunicaron “con la doctora y la familia para que el perito Alejandro Incháustegui se hiciera presente porque el juez había dispuesto que no iba a tocar el cuerpo hasta que no llegara”.

Incháustegui llegó el martes a la comunidad cuando todavía quedaba luz: “Llegamos al Pu Lof, un lugar que ya habíamos visitado en varias oportunidades. A unos tres o cuatro metros de la orilla del río había un cadáver que estaba flotando, tenía vestimenta. Había que decidir si se levantaba y trasladaba. No se hizo en condiciones ideales pero tuvo resultados positivos y se lo trasladó con cadena de custodia a la morgue de Esquel”.

La morgue carece de algunos equipos, por eso la autopsia se hará en la morgue judicial de la Nación y se periratá cuando el juez lo disponga. “El cuerpo está vestido y no ha sido identificado hasta el momento. La presencia de efectos personales como el DNI que corresponde a Santiago Maldonado no implica una identificación positiva. Esa identificación se hará oportunamente en la morgue judicial”, aclaró.

“Es un momento muy duro para toda la familia”, dijo Andrea, la cuñada de Santiago. “Queremos pedirle a todos por favor que tengan en cuenta cuando publican información que detrás hay una familia que está sufriendo. Han circulado fotos, sean falsas o verdaderas, que hacen mucho daño a la familia. Les pedimos respeto, que piensen cada cosa que hacen, así como nosotros pensamos cada cosa que decimos”.

“Ayer estuvimos en el rastrillaje desde las 13 a las 20”, agregó. “No confiamos en nadie, porque siempre nos atacaron. No queríamos que nadie tocara el cuerpo. Fue durísimo para nosotros pero creemos que fue lo mejor porque desde el primer día fueron mentiras y hostigamientos. Ahora vamos a esperar hasta que se coteje el ADN y se haga la autopsia y después vamos a informar”.

“Hasta ahora no podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago o no. Tengan en cuenta que hay una familia atrás, amigos. Pueden esperar un poco e informar bien. Mis padres están a 2000 kilómetros de acá. Si ustedes tiran cosas o levantan fotos, no corresponde. Hay que replantearse la profesión”, dijo Sergio Maldonado en referencia a la prensa. Y agregó: “somos seres humanos. Ayer fue muy duro estar 7 u 8 horas al lado de un cuerpo sin saber cómo estaba, en qué condiciones. Hasta que no sepa cien por ciento que es Santiago voy a seguir preguntando”.

Fuente: Cosecha Roja