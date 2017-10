Noticias

19-10-2017

El cellista español Turina se presenta en el día de la Capitalidad

En el día la Capitalidad, este viernes 20 de octubre llega al Centro Cultural el reconocido cellista español Guillermo Turina, con su espectáculo gratuito "El violenchello antes de Bach".

El músico se presentará a partir de las 21 en la Sala Mayor y previamente a las 11 estará en el Centro de Atención Municipal (C.A.Mu) brindando una presentación para alumnos.

Madrileño afincado en Barcelona desde 2009, Turina dedica su vida a la interpretación con criterios históricos con el violonchello. A lo largo de su carrera ha estudiado con algunos de los mejores maestros del entorno de la música antigua, como Christophe Coin, Hillary Metzger, Bruno Cocset, Jaap ter Linden o Anner Bylsma.

Su interés por la musicología le ha llevado a realizar algunas publicaciones como la edición crítica y estudio de los métodos de violonchelo escritos en España a finales del siglo XVIII, en la editorial inglesa Septenary editions, y el libro La música en torno a los hermanos Duport publicado en el catálogo de la Editorial Arpegio. A finales de 2016 publicó su primer trabajo discográfico para COBRA records, Francesco Supriani: Principles to learn to play the cello, junto a la soprano Eugenia Boix y la clavecinista Tomoko Matsuoka, obteniendo un enorme éxito entre la crítica y el público.

Actualmente se encuentra trabajando junto al mismo equipo en su segundo disco, Giacomo Facco: Master of kings, mientras continúa su carrera como solista y como instrumentista de algunas de las agrupaciones más prestigiosas de España.



Este espectáculo es acompañado por la Municipalidad de Viedma, a través de la Subsecretaría de Cultura, junto al Gobierno de la Provincia, y la Fundación Pradier- Redes Culturales, Fundación Renault, el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)