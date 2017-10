Noticias

15-10-2017

Especialista opina que no hubo exceso en la pesca de langostinos

Lo afirmó Enrique Morza, vicedirector del CIMAS, en la presentación de los resultados del monitoreo que se hizo sobre la especie en la última temporada en el golfo San Matías. Dijo que no se puede hablar de sobrepesca "sólo porque se ven muchos barcos es

El biólogo Enrique Morzan opinó que no es probable que se haya pescado en exceso langostinos en la última temporada en el golfo San Matías.



“No creo que el esfuerzo pesquero haya sido un exceso. Hasta no ver un cambio en la población de langostinos no se puede decir la palabra sobrepesca”, aclaró el experto en la presentación de los resultados del monitoreo sobre la captura de la especie en aguas rionegrinas que se realizó días atrás.



Morzan, que también es vicedirector del CIMAS –Centro de Investigación Aplicada y Transferencia de Tecnología en Recursos Marinos “Almirante Storni”, con sede en San Antonio Oeste, destacó que “Hablar de eso (sobrepesca) sólo porque se ven muchos barcos es una cuestión anímica, no objetiva. Hoy no hay evidencia que muestre que eso este sucediendo”.



El estudio fue encarado por el CIMAS con el acompañamiento del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y tomó muestras de la especie con observadores abordo durante todo un año.



“Si no se pesca, no vamos a poder saber nunca la productividad de un recurso. Tampoco se debe exceder, pero se pueden tener indicadores de cómo va funcionando la respuesta del recurso a la cuestión pesquera”, agregó.



En el caso del langostino (cuya presencia masiva se registra desde hace unos cinco años), es “una pesquería muy particular, porque es un recurso que vive únicamente dos años y en términos pesqueros, sólo vive uno. Además se pesca durante un año. Entonces nos preguntamos por qué hay tanta existencia del recurso en el golfo y en plataforma. La respuesta es que se debe a factores ambientales. Estos factores son altamente cambiantes, por lo que el langostino va a ser más sensible a los cambio ambientales que a la presión pesquera”, explicó.



Morzan puntualizó que el langostino es “biológicamente muy fluctuante, por lo que una modificación en el stock puede darse por cuestiones ambientales o problemas en la reproducción, y no necesariamente se debe echar la culpa a la pesca”.



“Hoy no tenemos elementos para decir que la flota que opera en el golfo es mucha, hasta no ver un resultado de un tamaño decreciente o una captura que nos indique que esto cambió, hasta que eso suceda no podemos desde el CIMAS decir nada al respecto”.



La presentación brindó información sobre la talla y variación estacional de los individuos maduros, el ciclo de reproducción y la cuantificación de la fauna acompañante de la pesquería.



En la nueva temporada se continuará, con el apoyo del Gobierno Provincial, con el monitoreo del recurso, que brindará datos fundamentales para establecer un futuro plan de manejo de la pesquería.



Asimismo, Morzan aclaró que “los planes de manejos se perciben como ley, pero en realidad son altamente dinámicos. Es un acuerdo de partes para establecer pautas que son de interés común para los involucrados: la administración, responsable del recursos y los pescadores, que tiene un interés por el mismo recurso, por lo que convergen en el mismo punto”.

Críticas de Bridi por las ausencias



El subsecretario de Pesca provincial, Jorge Bridi, presente en la disertación, agradeció a los investigadores por el trabajo realizado y también la asistencia del intendente Luis Ojeda y el legislador Javier Iud.



Pero a la vez cuestionó a los ausentes, particularmente “casi total de los actores de la pesca”, indicó un parte de prensa oficial.



Aludió a quienes protagonizaron protestas en reclamo a la supuesta habilitación de nuevos barcos.



“No asistieron ni patrones de pesca, ni marineros, ni pescadores artesanales (aunque los buques estaban todos en puerto), ni la mayoría de las empresas pesqueras o gremios de los trabajadores de planta. Tampoco periodistas locales”, resaltó.



“Son lamentables estas ausencias, ya que muchos de los representantes de estos grupos de interés luego opinan del estado de salud de los recursos. Resultaría saludable para todos que, antes de discutir tales temas, nos nutramos de la mejor información posible para que hablemos el mismo idioma”.



Exhortó a concurrir “a todos los actores de la pesca a participar de estos eventos, como el que se realizará el próximo martes a las 9, en el que los investigadores expondrán los conocimientos que se tienen de la Merluza Común y otros recursos pesqueros provinciales”.