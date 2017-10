Noticias

11-10-2017

Segunda asamblea del Consejo para Personas con Discapacidad

En el encuentro se analizaron los resultados del último evento del COFEDI, además de diversas temáticas vinculadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

La reunión tuvo lugar en la Capital provincial y estuvieron presentes la titular del organismo, Laura Balmaceda, junto a los cinco representantes gubernamentales y los cinco consejeros zonales de las Ongs de la provincia.

Además, participaron profesionales del área de Fiscalización de Transporte de la Provincia en relación al otorgamiento de pasajes a personas con discapacidad y teniendo en cuenta el pedido de la derogación del Decreto 118/06 que restringe el derecho del transporte gratuito para este sector.

En la jornada también se hizo presente la nueva directora de Inclusión de la Provincia, Maricel Cévoli, quien analizó la realidad de los jóvenes que egresan del sistema educativo y la posibilidad de entrar al mundo laboral.

Por otra parte, se formalizó una propuesta para sumar un representante del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y otro representante no gubernamental del sector Alto Valle Oeste.

En este sentido, Laura Balmaceda sostuvo que “todos los representantes asistieron en una mesa de charla y de debate de la situación actual de las personas con discapacidad, tanto en el sistema de salud, como en el educativo o laboral”.

“Entiendo que como siempre digo, estamos todos tomados de la mano, para trabajar en lo que se refiere a lo que las personas necesitan, ya sea en su certificación, en su trayectoria de vida o la inserción laboral”, continuó.

“Hay que dejar en claro que la discapacidad es transversal a todo, es una temática que atraviesa a todas las áreas; Y que estemos todos reunidos en una mesa debatiendo como vamos y los lineamientos a seguir para mejorar es muy importante para nosotros”, finalizó la funcionaria.

Participación provincial en el Consejo Federal

Asimismo, en el evento se conversó sobre la decisión del Gobierno Nacional de disolver, mediante el Decreto 698/17, la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) y crear la Agencia Nacional de Discapacidad, ente descentralizado dentro de la órbita de la Secretaría General de la Presidencia.

Se escuchó el planteo de los representantes no gubernamentales, el cual también fue realizado por el Consejo en la Asamblea Nacional. El mismo consistió en que no habían existido los mecanismos de participación correspondientes, “porque si bien todos los representantes del país solicitaban la jerarquización de la Conadis, no se hizo de manera participativa, sino que fue a través de un decreto”, afirmó la titular del organismo provincial.

Cabe recordar que en la LXXIII Asamblea Nacional se votó, por unanimidad, que Río Negro sea sede de la última asamblea de este año. En este sentido, Balmaceda sostuvo que “para nosotros es muy importante porque ahí se debaten todas las políticas públicas que tienen que ver con el ejercicio de derecho de las personas con discapacidad”.

“Que Río Negro sea anfitriona es una alegría enorme ya que hemos trabajado todo el año en conjunto con todos los representantes del país. Que la temática de discapacidad este en agenda política del Gobierno nacional para nosotros es muy importante. Estamos preparándonos para recibir a todos los representantes del país en Bariloche el 5, 6 y 7 de diciembre”, confirmó Balmaceda.