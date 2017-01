Noticias

05-01-2017

Destacan beneficios impositivos para propietarios de alojamientos turísticos

Los responsables de los establecimientos que tengan Ingresos Brutos al día accederán a descuentos de hasta el 40% en el impuesto inmobiliario. Deben estar inscriptos en el RUPAT.

Los titulares de establecimientos de turísticos que aparezcan inscriptos en RUPAT -Registro Único de Alojamientos Turísticos- podrán beneficiarse con importantes descuentos impositivos, informaron fuentes provinciales.

De esta manera, los contribuyentes responsables de inmuebles que son utilizados como hoteles o apart hoteles, podrán acceder a un beneficio impositivo de hasta el 40%, siempre que se encuentre libre de deudas en el impuesto sobre los Ingresos Brutos al ejercicio fiscal inmediato anterior, y no registren deuda en el Impuesto Inmobiliario de los períodos fiscales no prescriptos hasta la antepenúltima cuota anterior a la que se pretende bonificar al segundo vencimiento de la misma.

Para acceder al beneficio, el contribuyente debe solicitar a la Secretaría de Turismo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro la emisión del certificado de inscripción para presentar en la Agencia de Recaudación Tributaria. Dicho certificado debe ser solicitado previo al segundo vencimiento del impuesto y tendrá vigencia anual.

En todos los casos los interesados deberán completar un formulario o bien presentar una nota de solicitud en la que conste el nombre del titular de la explotación turística y comercial, nombre de fantasía y los datos catastrales.

Cabe destacar que el Sistema RUPAT es una herramienta informática para la registración de los establecimientos hoteleros incluyendo los aspectos edilicios, equipamiento y servicios que se ofrecen a los clientes, proceso que permite luego de cargar todos los datos relevados obtener un puntaje, el cual determinará la categoría del establecimiento hotelero.

Toda la información incluida en el RUPAT favorece a la registración a los establecimientos hoteleros en los organismos públicos municipales y provinciales, ya que el mismo sistema, contempla la posibilidad de sincronizar la información cargada por cada organismo y compartirlos con las demás terminales.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de Río Negro, como autoridad de aplicación de la Ley Provincial 2603, tiene entre sus funciones la fiscalización de las actividades y servicio turísticos, proteger al turista consumidor y aplicar sanciones a quienes incumplan las reglamentaciones turísticas.