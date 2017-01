Noticias

04-01-2017

Todas las Noticias

Proyectan declarar desastre agropecuario en zonas de los campos incendiados

Lo adelantó el ministro de Agricultura,Marceo Martín. Sostuvo que es "histórico" el daño registrado. Estimó que se afectaron más de 300.000 hectáreas. La medida de asistencia apunta a entregar alimentos para los animales y trasladarla hacienda a zonas con

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marcelo Martin, aseguró que es "histórico" el daño producido por los incendios en los campos de Guardia Mitre, General Conesa y Río Colorado.

Adelantó que se avanzará en la declaración del desastre agropecuario en la región, lo que permitirá implementar una serie de medidas en el corto y largo plazo.

Fuentes provinciales destacaron que el Ministro recorrió por tierra y aire las zonas afectadas por las llamas y aseguró que “el cuadro es grave, el daño producido es histórico y estamos estimando que son más de 300.000 las hectáreas afectadas por el fuego”.

Apuntó especialmente a la zona de Guardia Mitre, donde más del 70% de los campos fueron arrasados por las llamas: “Es una zona con buena evolución ganadera y con un nivel de pasturas que lo llevo a tener un stock importantísimo; ahora vamos a tener unos 40.000 animales que en lo inmediato no tendrán nada para comer”.

Martin adelantó que mañana en General Conesa presidirá la reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria para avanzar en la posibilidad de decretar la declaración de desastre agropecuario en la zona y empezar a implementar algunas medidas.

“En el corto plazo, la idea es ir entregando alimento. Y tenemos que pensar que Guardia Mitre no tiene ningún tipo de recurso para sostener animales, con lo cual estimamos que esa hacienda se podría trasladar al Valle Inferior o Conesa, haciendo algún contrato de capitalización entre los productores”, sostuvo el Ministro.

“Pensamos en un apoyo para costear los fletes y una suplementación estratégica de proteínas y energías, dietas racionales y baratas pero que puedan sostener la hacienda que sigue en pie”, explicó.

Señaló que “en el mediano y largo plazo, a partir de mañana, se dispara un circuito administrativo con la declaración del desastre en la zona, para pedir la homologación a Nación y esperar que vengan los recursos. Esos fondos se usarán para infraestructura y alambrados”.

El funcionario rionegrino confirmó que, tras recorrer las zonas y al cuantificar la gravedad de la situación, se puso en contacto inmediato con el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, quien comprometió su acompañamiento.

“Estamos recibiendo la información satelital y a partir de ahí dimensionamos las hectáreas afectadas. Se han visto animales muertos, pero es difícil contabilizarlo porque no tenemos un rastrillaje completo. Se ve mucho daño de infraestructura, postes y alambrados en el piso por todos lados. Eso va a costar mucho dinero solucionarlo y además, muchos productores tendrán ahora que salir a buscar su hacienda, que está a dos o tres leguas”, indicó.

El Ministro envió además un mensajes a los productores, a quienes pidió que “trabajen de la tranquera para adentro en la limpieza de las picadas” porque “se viene un verano largo y este es el primer evento duro que tenemos, pero hay muchas picadas que necesitan ser limpiadas porque a los bomberos y al personal de Defensa Civil le costó mucho entrar rápidamente a las zonas afectadas”.