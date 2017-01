Noticias

28-01-2017

Weretilneck: "Debemos reducir los gastos para evitar caer en una situación de crisis"

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a través de un mensaje público dirigido a la ciudadanía rionegrina, anunció que el Gobierno Provincial pondrá en marcha una serie de medidas para reducir el déficit fiscal.

“Los recursos han caído, y por lo tanto es necesario gastar menos para no caer en una situación de crisis”, dijo el Mandatario.



En su mensaje, Weretilneck informó que durante 2016, Río Negro tuvo un déficit levemente superior a los 2.500 millones de pesos, a partir de mantener el nivel de gastos a pesar de la importante caída en los recursos de jurisdicción nacional transferidos a la Provincia fundamentalmente en lo que hace a coparticipación nacional.



“Prácticamente todas las transferencias nacionales han estado muy por debajo de lo estimado y de lo que marca la inflación. Esta carencia de recursos nacionales, sumado al incremento natural de los gastos como consecuencia del aumento de precios por la inflación, ha hecho que tengamos este déficit”, explicó el Mandatario.



Para hacer frente a ese déficit, la Provincia debió recurrir al endeudamiento en los mercados de crédito nacionales para poder garantizar el funcionamiento del Estado.

Recordó que “las complicaciones el año pasado fueron evidentes, y se notaron en el atraso en los cronogramas de pago de los empleados públicos, los pagos a nuestros prestadores y proveedores y en la construcción de la obra pública. Ahora bien, de continuar con esta situación, de continuar con este déficit un año más, llevaríamos a la Provincia a una situación sin retorno”.



“Cuando el Estado entra en cesación de pagos, cuando el Estado se convulsiona, traslada esa crisis al resto de la sociedad. En cambio, queremos garantizar que los rionegrinos tengan un Estado presente en la educación, en la salud, en la seguridad, constructor de obra pública, integrador de todas las realidades provinciales, un Estado que acompañe al turismo y que acompañe a la producción”.



“Por eso, lo peor que le podría pasar a la Provincia hoy es que su Estado entre en crisis y que no pueda cumplir con la tarea que todos los días los rionegrinos nos han encargado. Es un acto de responsabilidad. La Provincia tiene que gastar menos”, resaltó.



“Como Estado presente nos cuesta decir que no. Pero si no decimos que no ahora, y si no gastamos menos ahora, tendremos muy malos resultados en el futuro. Por eso que vamos a tomar ciertas decisiones en el ámbito del presupuesto público de la Provincia a los fines de reducir el déficit, a los fines de que la Provincia no tenga que endeudarse tanto y no entre en cesación de pagos y no entre en convulsión”, sostuvo.



En otro tramo de su mensaje, el Gobernador también se dirigió a los empleados públicos, “quienes son los que llevan adelante la acción del Estado en beneficio de los rionegrinos”.

“Como trabajadores públicos, todos quienes estamos en el Estado estamos al servicio de los 700.000 rionegrinos, y hay que tener en cuenta que la primera obligación del Estado no es pagar sueldos, sino responder a las inquietudes y las demandas de la sociedad rionegrina”, resaltó.



Recordó que “hemos trabajado fuerte en lo que es la recuperación de los salarios de los trabajadores públicos, la devolución de la Antigüedad, de la Zona Desfavorable, la recategorización, la estabilidad del personal contratado. Todos estos años de Gobierno han sido años de devolución de derechos, pero también de recuperación del salario”.

“Los salarios de los docentes rionegrinos están dentro de los cuatro mejores salarios del país; los de los policías rionegrinos están dentro de los tres mejores del país; los de nuestros médicos están muy por arriba del promedio de los del resto del país. Es decir, hemos hecho un esfuerzo todos para tener los salarios que tenemos hoy”, reseñó el Gobernador.



Hizo mención a la apertura de las paritarias en los próximos días para definir la pauta salarial 2017. “Tenemos que hacer también el mismo esfuerzo que van a hacer los rionegrinos, por eso que la pauta de este año estará en el orden del 17%, porque es el porcentaje de inflación que se estima para este año, y por lo tanto, es lo que se estima que van a crecer los recursos que la Provincia recibe. Si diéramos aumentos salariales por encima de esto, seguramente agravaríamos la situación de déficit y endeudamiento”.



“Creo que ningún trabajador público quiere volver a épocas de los 90`, donde había cinco meses de atraso de sueldos, donde se pagaba en bonos y tantas otras situaciones. A veces es preferible resignar algunos porcentajes en una negociación, que no saber cuándo se van a cobrar los salarios. Hay momentos en que es preferible dejar para más adelante una reivindicación salarial, a que le paguen el salario en cuotas, o que no se sepa cuándo se lo van a pagar”, indicó.



En este marco, le solicitó a la dirigencia gremial de los empleados públicos provinciales “que acompañe estas decisiones. Creo que es el menor esfuerzo posible. No estamos ni despidiendo trabajadores, no estamos bajando salarios, no estamos conculcando ningún derecho: estamos pidiendo que la discusión salarial del año 2017 tenga la razonabilidad y el sentido común que las obras nos exigen”.



“Nuestro mejor compromiso puede ser el de ser previsibles, el de tener una provincia que a pesar de sus dificultades responda a las inquietudes de los rionegrinos. Lo peor que le puede pasar a los rionegrinos es tener un Estado ausente, un Estado que abandone por su crisis fiscal, sus obligaciones”, añadió.



Sostuvo finalmente que “las medidas que vamos a tomar, las acciones que vamos a llevar adelante en el transcurso de las próximas semanas y meses tienen que ver con evitar una crisis de proporciones en las finanzas públicas de la Provincia. Yo aspiro a que todos ustedes nos entiendan, a que todos ustedes pongan esta situación en el contexto que hoy se vive”.