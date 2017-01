Noticias

02-01-2017

Indagaron a los imputados por robos en San Javier

El trámite lo efectuó la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, quien pidió la detención de dos de los acusados, lo que fue aceptado por el juez Carlos Mussi. El tercer hombre declaró que se vio involucrado en el hecho porque lo contrataron para un flete.

La fiscal Paula Rodríguez Frandsen pidió la detención de las dos personas que perpetraron sendos robos en distintas chacras de la zona de San Javier, todos ejerciendo violencia y munidos de armas de fuego.

El requerimiento se hizo en el marco de la indagatoria a tres personas, dos de las cuales se abstuvieron de declarar, por lo que se solicitó que continúen detenidas hasta tanto se resuelva su situación procesal.

El tercero, en cambio, dio su versión de los hechos coincidente con un testimonio brindado en la etapa de instrucción por uno de los testigos. Según dijo, se vio implicado en la situación porque aceptó realizar un trabajo de flete para el cual los otros dos lo habían contratado. El hombre, que no posee antecedentes penales, no intentó en ningún momento darse a la fuga, como si hicieron los otros, en cambio esperó en el lugar a la policía para contar lo sucedido.

No obstante, mientras se cotejan estos datos, la titular de la Fiscalía de Delitos contra la Propiedad solicitó que se le impongan ciertas medidas cautelares entre ellas la prohibición de acercamiento a las víctimas y la concurrencia diaria a la Comisaría local, ya que cuenta con arraigo en la zona y trabajo fijo desde hace más de 15 años.

En todos los casos el juez Carlos Mussi, hizo lugar a lo requerido por el Ministerio Público Fiscal.