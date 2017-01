Noticias

18-01-2017

QUEMA EN EL BASURERO

Una nube de humo y olor sobre gran parte de Carmen de Patagones

A pesar de estar prohibida la quema a de basura a cielo abierto en el basurero municipal de Carmen de Patagones parece que las reglas se caen al entrar la noche y la gente padece de las humaredas que generan esas acciones.



En la jornada del martes, a poco de la medianoche una gran humareda se impregnó en gran parte de la ciudad sobre la parte sureste generando un fuerte olor a basura quemada y causando malestar en varias personas que no es explican el por qué no se controla para que no suceda más.



Fueron varias las noches de calor en la que se registran este tipo de quemas ilegales, ya que en el basurero municipal de Carmen de Patagones no se permiten, pero al caer la noche parece que las reglas se modifican y no hay quien controle eso.



En el mes de abril del 2016 se anunció la reubicación del basurero municipal y que habían comenzado a buscar nuevas tierras para el traslado del mismo.



“Realmente tenemos un problema con el basural, dado que ha quedado relativamente cerca del casco urbano. La ciudad ha crecido hacia el sector noroeste y lo sigue haciendo; de hecho, próximamente se van a hacer nuevos loteos que quedarán más cerca del actual basural”, había explicado Guido Bergandi, Titular de la Subsecretaria de Servicios Urbanos de Patagones.



Se había anunciado que el futuro basural estará emplazado en la zona noroeste de Carmen de Patagones, aunque alejado completamente de la zona urbana. Hasta el momento, a diez meses de esos anuncios nada se sabe sobre un posible nuevo emplazamiento del nuevo basurero municipal. Mientras tanto, los vecinos siguen soportando.

Fotos tomadas en la noche del martes y aportadas en la Fant Pague de El Delitómetro:

Maxii Firmapaz Panorámica desde el Cerro de la Caballada

Beto Fernandez – Barrio 150 Viviendas.



