27-12-2016

Para la CTA el gobierno “estigmatiza la pobreza”

La central sindical cuestionó el operativo implementado por el gobierno provincial para custodiar supermercados y zonas comerciales. Pidieron explicaciones al jefe de la fuerza.

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma cuestionó el operativo policial dispuesto por el gobierno rionegrino para custodiar supermercados en distintas localidades de la provincia.

Para la central sindical, la medida instrumentada fue “completamente ajena a las necesidades de la ciudadanía”, y consideró que “estigmatiza la pobreza y a los trabajadores que concurren a esos centros comerciales, considerando que quienes no cuenten con recursos suficientes para poder alimentarse en estas fiestas, pueden ser autores de hurtos, robos o saqueos”.

Advirtieron, en este sentido que “la gestión que encabeza Alberto Weretilneck discrimina gravemente al resto de los comercios o almacenes barriales y deja sin protección a la mayoría población”.

"Nunca antes se estigmatizó tanto la pobreza y a los trabajadores como ahora en Río Negro. Alguien debe explicarnos por qué toda la policía está siendo destinada a custodiar las grandes cadenas de supermercados, mientras se disminuye la presencia de la fuerza en las calles y se deja sin protección a toda la población", cuestionó Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Autónoma de Río Negro

Agregó que “Todos pagamos impuestos, pero pareciera que los grandes capitales extranjeros tienen prioridad a la hora de cuidar sus bienes. Actuando de esta manera, creen que los sectores sociales más vulnerables y la clase media están llenos de delincuentes. En este país y en la provincia, la historia muestra que los únicos ladrones han sido los políticos y empresarios que la policía ha protegido".

"La gente no se siente bien y se incomoda con el grupo especializado de la policía COER en las puertas de los supermercados”, manifestó el dirigente y concluyó: “Los rionegrinos le pagamos un sueldo a Altuna para que nos proteja a todos y no solo a un puñado de ricos que se llevan todas sus ganancias afuera".

La CTA exigió al jefe de la Policía, Mario José Altuna, “que brinde explicaciones públicas sobre la estrategia y fundamentos de la actuación de la fuerza que él conduce, ya que se observa que la presencia de agentes en las calles y recorriendo los barrios para protección de los vecinos, ha disminuido considerablemente”.

La Central Obrera pudo verificar que las principales ciudades rionegrinas como San Carlos de Bariloche, Viedma, General Roca y Cipolletti se encuentran prácticamente militarizadas, y con una exagerada presencia de agentes que protegen los grandes capitales, en la mayoría de los casos, extranjeros.