24-12-2016

Dramático testimonio del incendio en campos de Guardia Mitre

El conocido dirigente Juan Leyro Díaz describió el desastre que está provocando el fuego en esa zona. Advirtió que hay más de 40 focos, y que las llamas están a metros de un gasoducto. También cuestionó que productores no construyeron contrafuegos ni pica

Juan Leyro Díaz, conocido dirigente ruralista, declaró en "Viva la Radio" que conduce el periodista Ricardo Carlovich por FM “La Torre”, y brindó datos impactantes sobre el incendio de campos que asola la región.

"Cayeron en la antevíspera y en plena noche más de 400 rayos en campos de Guardia Mitre, Río Colorado y Conesa y ello originó en un principio cerca de 40 focos de incendio", señaló.

El ruralista explicó que en estos momentos "hay tres grandes focos dos cercanos a Guardia Mitre; en el campo de la familia San Juan junto al río Negro y a la vera de la ruta 50 que une Guardia Mitre con Río Colorado"

"El otro foco está más para Pichi Mahuida y está poniendo en serio peligro el gasoducto porque el fuego está a metros del mismo", informó.

Leyro Díaz criticó que "no se hayan hecho por parte de los productores los contrafuegos y picadas. Por no gastar un ternero por cada legua de campo, hoy las pérdidas son enormes".

"Me hago cargo de lo que digo y es lamentable que la gente de campo no dimensione de lo que se puede perder con una sola chispa. Ahora hay gente que se queda sin campo para sus animales porque el fuego arrasó con todo y esos campos no se recuperan rápidamente", aseguró.

Leyro Díaz explicó que "en estos momentos hay dotaciones de Río Colorado, Las Grutas, San Antonio y Conesa que utilizan a Guardia Mitre como base de operaciones. La gente está colaborando con todo lo que puede, hasta cocinando milanesas para los bomberos que están con turnos de 24 horas cada uno"