23-12-2016

Piden prisión perpetua para Mobilio y Jofré por el crimen de Karen Álvarez

Tanto la fiscalía de cámara como el abogado que representa a la familia de la joven víctima reclamaron la pena. La defensa de Mobilio pidió su absolución por el beneficio de la duda, y la de Jofré, que confesó el hecho, que se lo condene por homicidio sim

El fiscal de Cámara, Fabricio Brogna solicitó hoy la prisión perpetua para Carlos Mobilio y Pablo Guillermo Jofré, acusados del homicidio y abuso sexual de Karen Alvarez.

Lo mismo pidió el abogado Damián Torres, quien representa a los familiares de la joven víctima.

Ambos requerimiento se produjeron en la finalización del juicio que se entabló a los dos hombres.

Mientras que Pedro Vega, defensor de Mobilio, pidió su absolución por el beneficio de la duda; en tanto que Marta Ghianni, representante de Jofré, quien confesó en el debate haber si el autor del crimen, reclamó que se lo condene por homicidio simple.

La sentencia se conocerá el 10 de febrero a las 12.30 horas.

La extensa jornada, comenzó con la declaración de Pablo Jofré que reconoció haber sido quien mató a Karen. “Yo hice el homicidio, pero no abusé de ella”, declaró. Además, haciendo alusión a rituales místicos, desligó del hecho a Mobilio. La primera versión del imputado fue realizada ante la presencia del público y la prensa; no obstante, a pedido de su defensa (y con el consentimiento de las partes), continuó a puertas cerradas permitiendo que se le realicen preguntas.

Finalizada la instancia de declaración comenzaron los alegatos. El primero de ellos estuvo a cargo del abogado de la familia de Karen Alvarez, Damián Torres, quién también pidió la prisión perpetua de ambos hombres.

Detalló que la mecánica del hecho se construyó entre ambos: “Hubo una división funcional del trabajo. Mobilio fue quien captó y trasladó a Karen hasta el Hipódromo y Jofré le dio muerte”, que fue la intención que tenían. Acerca de los motivos, aludió no sólo a la enemistad probada entre Mobilio y el hermano de la víctima, sino además a la negativa de la niña a mantener relaciones sexuales con él, en el marco de una relación de amistad de la cual también se obtuvieron certezas.

El fiscal Brogna, alegó seguidamente coincidiendo en todo con lo expuesto por la querella, pero agregando más detalles y probando circunstancias con los elementos que constan en el expediente, a los que sumó todos aquellos que se produjeron durante las cuatro jornadas de debate.

“Estos dos sujetos cometieron el crimen del que se los acusa”, comenzó diciendo Brogna. Entre otras situaciones, que se extendió en probar, declaró que Karen murió en el mismo lugar en el que fue encontrada y que llegó allí desde la casa de Mobilio.

El Fiscal hizo referencia a los distintos testimonios que se sucedieron en el debate, pero comenzó poniendo énfasis en la dificultad que supuso a la investigación que el hermano de la víctima haya brindado datos de interés recién en esta etapa del proceso y no en las sucesivas declaraciones que se le tomaron.

Asimismo valoró como “medular” el testimonio que una de las menores institucionalizadas dio en Cámara Gesell que da cuenta de los momentos que precedieron al hecho y la trama de relaciones entre las personas implicadas. En cuanto a la declaración de Jofré, expresó que, según su percepción, “lo único que se puede rescatar es la confesión de que él mató a Karen, el resto es, sino un delirio, una mentira”.

Finalmente, y luego de dar por tierra la versión de los hechos que Mobilio había enunciado en la jornada de debate en la que declaró, Brogna calificó a éste como un homicidio triplemente agravado con alevosía, para procurar la impunidad de uno o ambos autores y por mediar violencia de género; efectuado junto al delito de abuso sexual doblemente agravado por acceso carnal y por haber sido cometido por dos o más personas dando por resultado la muerte de la víctima.



¿Que planteó la defensa?

A su turno la defensa de ambos imputados, ejercida por Marta Ghianni y Pedro Vega, puso énfasis en la nulidad de la prueba que compone la causa. Vega aludió con mayor detalle a cada una de aquellas que implicaban a Mobilio. Dijo que no hay ADN de su representado ni en la zona genital de la víctima ni en ninguna otra parte de su cuerpo. En este sentido agregó que, el que se encontró en la cara interna del pantalón, corresponde al encuentro que él y Karen compartieron en la vivienda del joven días antes de la desaparición de la niña, situación en la que el propio imputado basó su declaración.

Además desestimó los informes odorológicos a través de los cuales la División Canes de la Policía llegó desde el lugar del hecho hasta la casa del imputado, restándole la fuerza probatoria que, en cambio, había puesto en valor la Fiscalía. Concluyó, antes de pedir la absolución por el beneficio de la duda, que la prueba existente no resultaba suficiente para condenar a su defendido.

Finalmente, Marta Ghianni, aludió al clamor popular que espera una condena para ambos acusados, trazó un perfil psicológico de Pablo Jofré (su representado) y contextualizó su declaración en fuertes creencias religiosas. No obstante hizo referencia al papel de la defensa pública como garante de un juicio justo y, en ese sentido, realizó su alegato.

En primer término volvió a abogar por la nulidad de la primera intervención en el lugar del hecho, de donde se extrae la prueba de ADN que ubica allí a los dos jóvenes. Repitió, tal como lo había hecho en la audiencia de presentación de prueba, que al no haberse notificado a los defensores de la misma, el estudio de ADN no tiene validez. Cabe recordar que en aquella oportunidad el Tribunal adelantó que las nulidades presentadas serían resueltas al momento de dictar sentencia.

Por ello, y si la determinación de tal nulidad no prospera, pidió que, al ser “lo único certero en esta causa”, la confesión que realizó en el juicio su defendido; se lo condene por homicidio simple, porque no hay ninguna prueba certera que de cuenta cómo sucedieron los hechos ni que la hubiera violentado.

El Tribunal, que dará a conocer la sentencia el próximo 10 de febrero, está presidido por el juez Guillermo Bustamante e integrado por los vocales Ariel Gallinger y Marcelo Chironi.