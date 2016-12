Noticias

22-12-2016

Cámara de Comercio de Viedma: “Cuando el vandalismo se disfraza de festejo”

La institución capitalina fustigó los violentos incidentes que se produjeron durante los festejos luego de la consagración de River Plata en la Copa Argentina, en los que fueron atacados varios locales. Piden la intervención de las autoridades.